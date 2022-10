Exalumno de UAP recuerda su «suerte» el 2 de octubre en Tlateloco

“Es la peor experiencia que he tenido en toda mi vida”. Así relató José Francisco Hernández el ataque armado que sufrieron decenas de estudiantes a manos del ejército mexicano la tarde del 2 de octubre en 1968 en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas.

En el referido año, Francisco era estudiante de la Escuela de Ingeniería de la entonces Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

Relató que al igual que diversos sectores de la población, muchos de sus compañeros de la UAP se fueron sumando poco a poco a las manifestaciones organizadas en su mayoría por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Recordó que días antes al 2 de octubre, él y sus compañeros organizaron su viaje a la Ciudad de México para el mitin organizado en la Plaza de las Tres Culturas, sin saber lo que les esperaba.

El contingente de la UAP, según dijo Francisco, llegó aproximadamente a las 10:00 horas a la Ciudad de México para asistir al mitin organizado en Tlatelolco.

Afirmó que minutos antes del mitin, la Plaza ya estaba llena de personas de diferentes puntos del país que se sumaron al llamado del Consejo Nacional de Huelga.

Lo que Francisco, sus compañeros y todos los asistentes no esperaban es que momentos después, un helicóptero lanzaría tres luces de bengala para ordenar el ataque.

De inmediato, todos los asistentes intentaron escapar, pero Francisco mencionó que los militares y los tanques del ejército acorralaron a los estudiantes.

Para su fortuna, Francisco fue uno de los sobrevivientes en Tlatelolco, pero no fue fácil para él esconderse y regresar a Puebla.

Al día siguiente Francisco y dos de sus compañeros regresaron a Puebla, cuando fueron a clases la semana siguiente, se enteraron que algunos de los estudiantes que fueron a la Ciudad de México estaban desaparecidos.

«Nunca me imagine vivir algo así, es la peor experiencia que he tenido en toda mi vida, no lo he podido olvidar, fue algo que a mí en lo particular me dolió mucho y hasta la fecha me sigue doliendo»