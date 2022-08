Amagan con impugnar resultados de consejeros en Morena; gobernador convoca a la unidad

Por Jesús Arróniz y Alexis Lira

Militantes de Morena que no resultaron favorecidos en el proceso de consejeros estatales impugnarán los resultados del proceso interno del pasado 30 de julio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No obstante, el gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió a sus compañeros de partido estar a la altura, fortalecer la vida institucional y actuar con madurez.

Además, llamó “a la unidad” de cara a la asamblea del 13 de agosto, en donde se elegirá a la nueva dirigencia estatal.

Este lunes hubo pronunciamientos de inconformidad de la militancia en el distrito 9 de Puebla capital, 7 de Tepeaca y 3 de Teziutlán, después de que denunciaron una serie de irregularidades, como acarreo y compra de votos.

En diversas conferencias de prensa, los grupos políticos señalaron que las anomalías de la jornada electoral están en redes sociales y documentadas por ellos mismos.

Karla Ivette Venancio Orea, candidata a consejera por el distrito 7, correspondiente a Tepeaca, pidió al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado invalidar el proceso.

Por ello, informó que presentarán una impugnación colectiva ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, así como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, exhortó a todos los funcionarios que quedaron electos renunciar a su cargo público, si es que desean ser consejeros del partido.

El mandatario, Miguel Barbosa Huerta, celebró la elección a consejeros distritales de Morena, al afirmar que se dejó de lado el “secuestro” que mantenían grupos políticos desde el 2015.

Además, dijo que Morena “se entregó a la sociedad” a través de una participación de “absoluta libertad”.

Asimismo, sostuvo que él no participó en la elección interna, aunque afirmó que sí tuvo “simpatía” por algunas personas.

“Yo no tengo más que emitir una opinión de satisfacción y felicitación a esta jornada electoral, el gobernador no participa en la vida interna de morena, el gobernador si tiene simpatías por muchas personas y no las oculta y yo creo que fue una jornada, más allá de algunos problemas, muy exitosa”