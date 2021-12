Amagan transportistas con paros; la nueva Ley del Transporte, para cumplirse: Barbosa

Por Anaid Piñas / Marisol Córdoba

Un grupo de transportistas inconformes con la nueva Ley del Transporte amagó con un paro de 24 horas para exigir cambios en la ley promulgada el fin de semana pasado; en tanto que el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó que el nuevo ordenamiento bajo ninguna circunstancia se debe evadir, y “yo espero que todo camine bien”.

Los inconformes afirmaron que la ley aprobada por los diputados no tomó en cuenta la opinión de los concesionarios y “sólo beneficia al sistema RUTA”; para cumplirla, agregan, se necesita aumentar la tarifa a 15 o 17 pesos por usuario.

La nueva ley, publicada el 3 de diciembre pasado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, regula tanto al sistema de transporte público, como las plataformas, los mototaxis y la operación de grúas y corralones.

Entró en vigor, luego de que el 25 de noviembre los diputados aprobaron por unanimidad la iniciativa enviada por el gobernador Barbosa Huerta.

Ante las inconformidades, el gobernador aseveró que la nueva ley es para cumplirse “y no para evadirla (…) y espero que todo camine bien”. Afirmó que “transportistas se dirigieron a la gubernatura con un oficio que fue turnado a la Secretaría de Movilidad y Transporte, que está atendiendo el diálogo”.

Barbosa refirió que «la seguridad fue uno de los compromisos que asumimos cuando hablamos y acordamos el aumento de la tarifa. Lo tengo presente. Y dijimos que pondríamos cámaras, botones de pánico y todo lo necesario para que estuviera conectado al C5. Las cosas no se hicieron como se debió. Estamos hablando con todos los transportistas y vamos a cumplir”.

Las reformas otorgan a los usuarios derecho a una movilidad asequible y segura, de acuerdo con el decreto, “las modificaciones buscan que el transporte público dé solución a las necesidades de desplazamiento de las personas” poniendo al usuario en primer lugar.

La ley tiene 158 artículos divididos en siete capítulos, siete títulos y siete transitorios.

Abarcan obligaciones de los concesionarios del transporte público, tarifas máximas para la prestación de servicio, permisos de circulación, licencias, inspección, medidas de seguridad y sanciones.

Transportistas amagaron este lunes con un paro de 24 horas para mostrar su inconformidad con la nueva ley y en caso de no llegar a acuerdos para modificar aspectos de la ley ya promulgada.

Samuel Méndez Díaz, vicepresidente de la Unión de Transportistas, señaló que este martes presentarán un plan de negocios a la Secretaría de Transporte, pues no cuentan con recursos para cumplir las nuevas disposiciones, situación a la que se enfrentan desde 2019 cuando se aumentó la tarifa del pasaje.

“El aumento no nos sirvió para nada. Tenemos una tarifa de 6.22 y 6.72 pesos, en realidad no es de 8.0 pesos y 8.50. Aparte, no tenemos control de los usuarios que son estudiantes o de la tercera edad”, afirmó.

Samuel Méndez Díaz

Vicepresidente de la Unión de Transportistas