Amarilla para la Federación y roja para el Gobierno del Estado, Puebla aún no levantará prevenciones vigentes

Por Marisol Córdoba

Puebla, Pue. 27 de septiembre de 2021. Con meseta alta estable en Puebla, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, informó que no hay condiciones aún para que en la entidad se abran en su totalidad las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19.

Pese a que la federación considera al estado en semáforo amarillo, el gobierno local mantendrá las medidas sanitarias en el decreto de semáforo rojo.

Así lo indicó en conferencia de medios virtual, luego de que el decreto establecido por el Ejecutivo estatal no ha sido modificado desde el año pasado, por lo que gimnasios operan con aforo regulado, no se permiten clases grupales y no se han retomado actividades en salones de fiestas, ni se permiten eventos en lugares cerrados.

“No estamos aún en condiciones de modificar las prevenciones que están vigentes. No, aún no… ya estamos según la federación en amarillo. Pero nosotros seguimos en una meseta alta, estable muy alta, con una disminución clara en los casos de hospitalización. Eso sí, ya va bajando”, expuso Barbosa Huerta.

Hay 127 enfermos de variantes preocupantes de COVID-19

En tanto, el titular de Salud estatal, José Antonio Martínez García, afirmó que hay 127 casos de contagios con las variantes de preocupación por COVID-19.

Precisó que se trataba de mutaciones del virus. De la cepa Alpha, hay 37 casos; Gamma, 21; y Delta, 69. Estas tres cepas son consideradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como las variantes más preocupantes.

Las muertes por COVID-19, alcanzan en Puebla el umbral de los 15 mil casos.

Asimismo, el secretario José Antonio Martínez informó que este fin de semana se detectaron un total de mil 076 nuevos contagios que suman un total de 116 mil 747. De éstos, 415 se detectaron el viernes; 316, sábado y 345 el más alto ayer domingo.

Del mismo modo, indicó que este fin de semana se registraron un total de 56 defunciones, que se suman al total de 15 mil 040 acumulado en lo que va de la pandemia en la entidad poblana.

