Amber Heard rompe el silencio tras juicio contra Johnny Deep: «No culpo al jurado, es un actor fantástico»

Después de perder la demanda por difamación contra su exmarido, el actor Johnny Depp, Amber Heard ofreció una entrevista acerca de la batalla jurídica y mediática que recién libró. En el programa Today con la conductora Savannah Guthrie, la actriz habló sobre el fallo del jurado a favor de Depp y el rol de las redes sociales en este veredicto.

La protagonista de «Aquaman» declaró que no le importa lo que piensen de ella, ni los juicios sobre su matrimonio. Asimismo, aseguró que no le sorprendió que el veredicto favoreciera a Depp, ya que se trata de un actor muy famoso y querido.

Estimó que la resolución refleja la poderosa influencia mediática de Depp en Estados Unidos. Recordó que en una demanda previa en que la acusó por difamación, en Gran Bretaña, fue Depp quien perdió el juicio.

La intérprete, de 36 años, consideró también que «el hodio y hostilidad» que recibió en internet durante la batalla judicial demuestran que no hubo «un retrato justo» del caso.

«Pero incluso alguien que esté seguro de que merezco todo este odio y hostilidad, incluso si alguien cree que estoy mintiendo, no podría mirarme a los ojos y decirme que cree que en las redes sociales hubo un retrato justo», dijo.

Recordemos que el jurado encontró culpable a Amber Heard y concedió una indemnización de más de 10 millones de dólares a Johnny Deep. La actriz dijo en días pasados que apelará el fallo.

En redes sociales la gente apoyó de manera abrumadora a Johnny Depp durante el juicio. Etiquetas como #amberheardisguilty tenían más de 900 millones de visitas en las redes sociales en ese momento.

«No me importa lo que piensen de mí, o qué juicio quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa. No supongo que la persona promedio deba saber estas cosas, así que no lo tomo como algo personal», declaró.