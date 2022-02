Ambulantes apoyan a familiares de comerciante desaparecido para exigir su búsqueda en Fiscalía

Familiares de Telésforo Díaz Hernández, desaparecido desde el pasado 14 de enero en la colonia Tres Cruces de la capital poblana, se manifestaron en la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la localización del comerciante, luego de que la autoridad le dio «carpetazo» al caso.

Respaldados por vendedores ambulantes de la agrupación Doroteo Arango, los manifestantes marcharon desde el zócalo de la ciudad hasta la sede del Poder Judicial, en el bulevar 5 de Mayo, por lo que bloquearon el paso vehicular.

Edith, hermana de Díaz Hernández, contó que su familiar fue visto por última vez el 14 de enero, cuando salió de su trabajo rumbo a casa, sin embargo, nunca llegó con su esposa e hijo de tres años.

La joven relató que su hermano «lo único que hacia era trabajar», pues rechazó alguna relación con las drogas, problemas personales o disputas con alguien de la colonia.

«Mi hermana no se drogaba, no era mala persona, no tomaba, al contrario siempre apoyaba a la gente, lo poco que el tenía era compartido, no era de problemas y no entiendo por qué le pasó esto»

Edith

Hermana de Díaz Hernández