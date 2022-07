Ambulantes vs operativos, eterna pelea sin ganador en Centro de Puebla

El problema del ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad de Puebla lleva años; cada administración municipal promete poner fin al tema y la realidad es que la presencia de los comerciantes sigue. Los operativos «resuelven» a ratos la situación, pero hasta ahora no llega la solución definitiva que beneficie a los involucrados.

Este día, las autoridades del Ayuntamiento encabezado por el presidente Eduardo Rivera Pérez, advirtieron que habría decomisos de mercancía para los comerciantes informales que desobedecieran la orden de colocarse en las calles del Centro Histórico.

Adán Domínguez Sánchez, gerente del Ayuntamiento, hizo énfasis en que el edil capitalino fue claro respecto a la negativa para que haya comercio ambulante en las vialidades céntricas.

«La ley no se negocia, así como ellos piden su derecho a trabajar, los comerciantes que tienen sus locales también tienen derecho a trabajar, los peatones tienen derecho a caminar de manera segura (…) las calles son de todos, no son de los franeleros, no son de los ambulantes, de los servidores públicos, son de todos»

Adán Domínguez Sánchez

Gerente del Ayuntamiento