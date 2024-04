AMLO aboga por diálogo entre Israel e Irán para evitar la guerra

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adoptó una posición neutral en el conflicto entre Irán e Israel, abogando por el diálogo y la búsqueda de una solución pacífica para evitar la guerra.

En conferencia de prensa, desde el Palacio Nacional, el mandatario mexicano enfatizó la importancia de evitar una escalada bélica. Señaló que la respuesta militar podría llevar a una situación riesgosa y causar pérdidas humanas, destacó que se debe de “buscar el diálogo y que cese la guerra, que haya un acuerdo para detener la guerra”.

El jefe del Ejecutivo Federal hizo un llamado a las autoridades israelíes para que, como muestra de buena voluntad, eviten tomar represalias contra Irán, sugiriendo que cada nación resuelva sus asuntos sin recurrir a la violencia.

“Lo planteamos desde el caso de la guerra Rusia – Ucrania y los sostenemos en la confrontación de Israel con Palestina en la franja de Gaza y ahora con Irán”, sostuvo en conferencia de prensa.

Además, propuso una mayor intervención de las Naciones Unidas. Destacó la necesidad de una solución de fondo para detener el conflicto en la franja de Gaza.

El presidente mexicano reiteró su postura de no condenar a ninguna de las partes involucradas en el conflicto, resaltando que la política debe ser utilizada para prevenir la guerra y proteger la vida humana.

“Para empezar que ya no haya respuesta de Israel a Irán, que queden las cosas como están porque, sino es escalar el conflicto. Ojalá y no habló del pueblo israelí, porque creo que está a favor de una solución pacífica, hablo de las autoridades ojalá las autoridades como una muestra de buena voluntad no lleven a cabo una represalia por lo que hizo Irán, ojalá, cómo le hacemos nosotros, va a parecer muy banal el ejemplo, pero ya que cada quien se quede con asunto”, dijo López Obrador como una forma de solucionar el conflicto.

