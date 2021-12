AMLO abordará seguridad en reunión con gobernadores en Tabasco

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores de Vicente Fernández, “un símbolo de la canción ranchera, un cantante popular conocido en México y en el extranjero”. Pidió a su equipo que aliste una canción de Vicente Fernández para terminar la mañanera. También felicitó al Atlas por su campeonato de la Liga MX.

Ricardo Sheffield, titular de Profeco, presentó “quién es quién en los precios de los combustibles”. Señaló “bastantes denuncias” contra gasolineras. Dice que el servicio de servicios sanitarios en gasolineras le da mucho peso al consumidor. Presentó el precio del gas LP, que es de $22.89 por kilo para cilindro y de $12.31 por litro para tanque estacionario. Agradeció a quienes ofrecen por debajo del precio máximo establecido.

Sheffield también destacó el envío de remesas y señala que Western Union «es la peor opción» e invitó a que abran su cuenta en el Banco del Bienestar, para que rindan los dólares.

Se presentaron videos de los avances en la construcción de obras como el Aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya, Refinería Olmeca, Tren Interurbano México- Toluca y Lago de Texcoco.

Se informó en la mañanera que en la construcción del Tren Maya se encontró una canoa del periodo clásico tardío en una cueva inundada dentro de un cenote, en el asentamiento prehispánico de San Andrés, cercano a Chichén Itzá.

López Obrador comentó que su gobierno no otorgará permisos que afecten el medioambiente o que no sean aprobados por la población. Recordó que ya se ha prohibido el matiz transgénico, el fracking, y no se otorgan nuevas concesiones para la explotación minera. Por ello, reiteró su confianza en la secretaria del Medio Ambiente.

Ante el plan de Zacatecas, señaló el Presidente que “va bien el plan” desde que fue al estado hace 15 días. “Hay buenos resultados”, refirió. Señaló que el plan también es para Jalisco, Sonora, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Quintana Roo, Michoacán. «Estamos resolviendo todo y poniendo énfasis en los homicidios», agregó.

Además mencionó que este jueves se reunirá con todos los gobernadores en una sesión programada en Villahermosa, Tabasco.

“Básicamente es reforzar en donde hay más incidencia delictiva y en especial más homicidios”, comentó a la prensa.

Señaló qué hay una buena coordinación con los gobernadores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que “no se hagan muchas ilusiones” y se preparen sicológicamente quienes apuestan a que ya se va a ir de la Presidencia o que, al terminar su gobierno, se dará marcha atrás a la transformación.

Dijo que espera concluir su administración, en septiembre de 2024, “y en una de esas triunfa un presidente o una presidenta que continúe con la misma política. Ya va a ser muy difícil dar marcha atrás, retrogradar. Ya se echó a andar esto”.

