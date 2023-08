AMLO aconseja a los aspirantes no rendirse si no ganan en la encuesta

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los aspirantes presidenciales de Morena que si no ganan el proceso interno, no se den por vencidos a la primera pues les recordó que él logró ganar la presidencia hasta el tercer intento.

Desde la Costa Chica de Guerrero, el mandatario federal señaló que compitió tres veces por la Presidencia de la República y la tercera fue la vencida.

“Ahora que están compitiendo para ver quién queda como dirigente del movimiento yo le tengo que entregar ya el bastón de mando dentro de unos días”, dijo López Obrador.

“A los que van a quedar, sea hombre sea mujer, siempre les digo: no se me desesperen mucho porque acuérdense que yo tardé y fueron tres veces: la tercera es la vencida. Para que no vayan a quedar ahí muy tristes y decir ‘no, pues no quiso el pueblo ahora’”.

López Obrador también recordó a los aspirantes lo que costó llegara al lugar en donde se encuentra el movimiento llamado “Cuarta Transformación”:

“No crean que fue tan fácil. Costó, pero se logró porque nosotros somos muy perseverantes cuando luchamos por ideales, cuando luchamos por principios. No hay que darse por vencido a la primera. No, nada de eso”, señaló el presidente.

