AMLO acusa a EU de cabildeo en contra de la reforma eléctrica

El día de hoy en la conferencia de prensa matutina el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de Estados Unidos está haciendo «lobbying» en contra de la reforma eléctrica.

“Básicamente Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, me consta han venido a eso, a plantearnos que no están de acuerdo, incluso a insinuar que se viola el Tratado (T-MEC) cuando no es cierto”.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México