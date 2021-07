AMLO anuncia ‘Gas Bienestar’, distribuidora con precios accesibles

En el marco de la Mañanera, Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de la empresa distribuidora “Gas Bienestar”.

La medida presidencial es para generar más oferta y regular el precio de este producto que se ubica por encima de la inflación.

El presidente enfatizó que ante el incremento de los precios tomó la decisión de generar una alternativa de gas a bajo precio.

Su objetivo son las familias más pobres de la Ciudad de México, que sufren en mayor medida la inflación en diferentes productos.

“Gas Bienestar” estaría en funcionamiento en los próximos tres meses para evitar que la “libre competencia” se convierta en un “zorro en gallinero”.

“No he podido cumplir el compromiso de que no aumenten los precios por encima de la inflación, lo he cumplido en gasolina, diésel y energía eléctrica, pero no he podido en gas porque ha aumentado este producto por encima de la inflación” .

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México