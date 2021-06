AMLO anuncia un ‘quién es quién de las mentiras’, expondrá ‘fake news’ contra su gobierno

Andrés Manuel López Obrador desconocía las muertes de personas con esquema completo de vacunación vs covid en Sonora.

El presidente consideró que “no es un asunto grave, no me habían informado y todos los días tenemos reunión sobre la pandemia”.

AMLO dijo que en la última reunión con el gabinete de Salud no se planteó el tema, “es mínimo, o sea, prácticamente inexistente”.

Puntualizó que aunque la Secretaría de Salud se está enfocando en el repunte de casos, no se trata de una situación de alarma.

Y por ese tipo de notas habrá un «quién es quién de las mentiras» durante la Mañanera para exponer las fake news contra su gobierno.

En las Mañaneras se continuará informando y para evitar noticias falsas invitará a un experto para aclarar “las mentiras de la semana”.

“Vamos a estar dando a conocer aquí todas las noticias falsas y también aclarando, informando, aunque hay gente conservadora que no quiere ver La Mañanera, ni vernos, entonces por eso, también los manipulan” Andrés Manuel López Obrador

Rehabilitación de Línea 12

En otro tema, AMLO celebró que exista voluntad de Carlos Slim para rehabilitar la Línea 12 de Metro, tras la reunión con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

El presidente reiteró su respaldo a Sheinbaum para rehabilitar la Línea 12, sin dejar a un lado la investigación judicial de la tragedia.

Aseguró que la investigación va por buen camino y se trabaja que para que lo más pronto posible se rehabilite el importante medio de transporte.

«Hay que terminar los dictámenes y en su momento, la jefa de Gobierno va informar. Ya se integró la comisión, se va a profundizar en la revisión para dar seguridad plena y la reconstrucción de la línea» Andrés Manuel López Obrador

Combate a la impunidad

López Obrador lamentó que en el asesinato de candidato a alcalde en Veracruz esté involucrado el jefe de campaña de la víctima.

Omar “N”, alcalde electo en Cazones, Veracruz, sería el autor intelectual del asesinato de René Tovar, candidato de MC a ese municipio.

El ahora detenido Omar “N” fue el coordinador de campaña de René Tovar, quien fue asesinado el 4 de junio.