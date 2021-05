AMLO asegura que caso Cabeza de Vaca no es por venganza

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa de la Mañanera de este 20 de mayo.

Ramón Flores, de El Centinela Informa, presentó a AMLO un audio de Claudio X. González sobre regresar la mayoría del Congreso a la oposición.

¿Qué opinión tiene usted respecto a Claudio X. González?, cuestionó el reportero al presidente.

López Obrador recordó que la oposición “tiene como propósito el que ellos tengan mayoría en la Cámara de Diputados”.

AMLO enfatizó que la oposición está en contra de las pensiones y de las becas, “dicen que para qué se les está apoyando a los ‘ninis’”.

“El Estado nada más para ellos o el gobierno debe servir para garantizar el orden y para darles facilidades a los inversionistas”, advirtió.

El presidente dijo que “cuando se trata de ayudar a los pobres, a eso le llaman populismo o paternalismo, es su concepción”.

Puntualizó que “llegamos aquí defendiendo un proyecto nuevo, distinto, en favor del pueblo, no engañamos a nadie”.

AMLO dijo sobre el aeropuerto de Texcoco que “nos costó como 100 mil millones cancelarlo, pero salvamos el actual aeropuerto”.

El aeropuerto “Felipe Ángeles” va a costar 75 mil millones y el aeropuerto de Texcoco iba a costar 300 mil millones, destacó López.

El presidente enfatizó que “vamos a tener un aeropuerto moderno, de lo mejor del mundo, para el 21 de marzo del año próximo con 75 mil millones”.

Eduardo Esquivel, de SDP Noticias, preguntó sobre Altán, empresa que contrataron en el sexenio pasado para hacer la conectividad de internet.

López Obrador dijo que acaban de tener una reunión hace como 20 días para evaluar el programa de Internet para Todos.

“Estamos viendo lo de Altán, porque es una de las empresas que está ayudando, participando en la conectividad”, expresó AMLO.

Dijo que “han estado trabajando bien, yo tengo esa información. Vamos a saber cuál es su situación en lo económico”.

Roberto Garduño, de La Jornada, inquirió respecto al tema de gobernador de Tamaulipas.

“Lo de Cabeza de Vaca es una cuestión que está tratando la Fiscalía de la República, que es independiente, que es autónoma”, respondió el presidente.

“Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras, como lo son los conservadores”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México