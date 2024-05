AMLO asegura que la bandera se izará en Marea Rosa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la bandera nacional será izada en la manifestación del movimiento Marea Rosa el domingo 19 de mayo.

En la conferencia de prensa, el mandatario mexicano explicó que previamente no se había izado para evitar conflictos.

«La bandera sí se tiene que izar, yo no sé por qué razón, yo creo que para protegerla (no se colocaba). Es que cuando se va a izar, o se va a arrear, si hay protestas, pues no se quiere caer en ninguna provocación, nada más es eso, y yo creo que nadie se atrevería a afectarla, pero es que no pueden salir (los militares a izarla)”, dijo el mandatario mexicano.

López Obrador expresó su confianza en que la bandera pueda ser izada sin provocaciones, aunque se habían evitado tales gestos en el pasado por precaución. Destacó el respeto que los mexicanos tienen hacia los símbolos patrios, subrayando la importancia de proteger y valorar la bandera nacional.

“Cada vez que salen a arrear la bandera sobre todo en la tarde, a las 18:00 h, soldados se reúne la gente y hacen vallas, porque la gente le tiene mucho respeto a nuestros símbolos patrios, todos los mexicanos queremos mucho a nuestra bandera, es un espectáculo, yo lo observó porque salgo a veces en la ventana”, argumentó el jefe del Ejecutivo Federal.

Las organizaciones civiles que integran el movimiento Marea Rosa realizará una nueva congregación en el Zócalo de la Ciudad de México este domingo 19 de mayo en punto de las 10:00 horas.

Además, también se realizarán manifestaciones en otras plazas de la República Mexicana, a tan sólo unas horas de que se realice el tercer y último debate presidencial.

Se planea que en la movilización de la Ciudad de México asistan la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, y el aspirante opositor a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Santiago Taboada.

