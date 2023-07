AMLO destaca estabilidad económica a cinco años de su triunfo electoral

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), celebró la tarde de este sábado 1 de julio, el quinto aniversario de su triunfo en las elecciones presidenciales de 2018.

El evento se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se reunieron decenas de miles de personas de diferentes estados de la República para escuchar el discurso del mandatario.

El presidente López Obrador estuvo acompañado por miembros de su gabinete y gobernadores de la Cuarta Transformación.

A las 17:27 horas, el presidente López Obrador inicio su discurso destacando que el movimiento de la 4T está más fuerte que nunca, pues existe una amplia mayoría de ciudadanos que lo apoya.

López Obrador destacó la fortaleza del peso mexicano, el precio de la gasolina, además del aumento al salario mínimo que recordó que al iniciar su administración estaba en 88 pesos y ahora está en 207 además de que «no se ha endeudado al país», afirmó.

Además, AMLO recordó que ya se vendió el ostentoso avión presidencial, adquirido en la administración de Enrique Peña Nieto.

El «supremo poder conservador» y Claudio X González

También dedicó parte de su discurso a la coyuntura preelectoral y se refirió a la oposición como «una especie de “supremo poder conservador”, caracterizado por el clasismo, el racismo, por actuar como una oligarquía y buscando “regresar por sus fueros” para reinstaurar un régimen corrupto y de privilegios. El gerente de este grupo es el empresario Claudio X. González hijo».

López Obrador recomendó a sus adversarios “que ofrezcan disculpas por sus fechorías, y sinceramente se comprometieran a cambiar, a no discriminar, a no humillar, a no robar a los demás”.

Seguridad, justicia y tranquilidad social

En materia de seguridad se refirió a la desaparición del Estado Mayor Presidencial, cuyos ocho mil elementos ya fueron reasignados a tareas públicas porque «al presidente lo cuida el pueblo», subrayó.

AMLO aseguró que en el país «hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la erradicación de la violencia; lo vamos a lograr entre todos, me canso ganso».

Asimismo, confirmó que en diciembre y a inicios de 2024 quedarán concluidas las obras que ha prometido en su administración, tales como el Tren Maya, Tren Suburbano y Aeropuertos.

«Vamos a inaugurar en diciembre el Tren Maya, con 20 estaciones y 14 paraderos, se comunicarán pueblos, se transportarán con seguridad los pasajeros y turistas del mundo en una espléndida y mística región». En marzo de 2024 termina el Tren Suburbano y el de Toluca-Observatorio, aseveró.

AMLO en el Zócalo también hizo hincapié que en México no hay un narco estado, como lo padecimos, con los gobiernos neoliberales y neoporifiristas.

De acuerdo con AMLO, en México no hay tortura, ni se reprime a los ciudadanos, ni se ordenan masacres; tampoco se violentan los derechos humanos, por lo que queda claro que la ausencia del narco estado “se oiga bien y lejos, hasta el otro continente, pasando el Atlántico”.

López Obrador aseguró que como “se acabó el despilfarro” ahora alcanza para entregar pensiones a más de 11 millones de adultos mayores, las que aumentará 25 por ciento en enero próximo.

“Ya se elevó lo de la pensión a rango constitucional, es un derecho y -no importa quién – esté en la presidencia, se queda la pensión a los adultos mayores, no se va”. “Y a partir de enero habrá una aumento de la pensión (a adultos mayores) de 25 por ciento. También se están otorgando apoyos a más de un millón de jóvenes con discapacidad en todo el país”, exaltó.

