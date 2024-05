AMLO cuestiona supuesto ‘crematorio’ clandestino; lo vincula a oposición

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), abordó en su conferencia matutina el tema del presunto crematorio clandestino ubicado en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, señalando que el caso fue aprovechado por personas provenientes de Sonora y Chihuahua, que forman parte del bloque conservador.

Sin mencionar nombres, el mandatario mexicano sugirió que aquellos que viajaron desde el norte del país para intervenir en el caso defienden causas justas, pero lamentó que se trafique con el dolor humano, haciendo referencia a la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores.

El jefe del Ejecutivo Federal expresó su preocupación por la manipulación del sufrimiento de las personas y pidió no lucrar con la desaparición de seres queridos, enfatizando que es un tema sensible que no debe ser utilizado con fines políticos.

Aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) aseguró que los restos encontrados en el presunto crematorio son de animales, el presidente López Obrador insistió en la importancia de no generar especulaciones y evitar aprovecharse del dolor de las personas para fines políticos.

El presidente reiteró su llamado a la prudencia y al manejo responsable de la información relacionada con este caso, destacando la necesidad de esclarecer los hechos de manera transparente y respetuosa hacia las víctimas y sus familias.

Foto: Redes

