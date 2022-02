AMLO descarta reelección en frase “ya no puedo más”, aclara

Por Claudia Guerrero/Agencia Reforma/Redacción El Ciudadano México

En su tradicional conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que tras expresar el viernes pasado “ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro”, sus palabras fueron mal interpretadas y “hay mentiras al por mayor”.

Dijo que como está llevando a cabo un proceso de transformación, sus adversarios están desquiciados, buscando todo para afectarlo, «pero afortunadamente no han podido y se enojan más», declaró.

«Yo manifesté que soy partidario de la no reelección y que voy a terminar mi mandato y me voy a retirar, a jubilarme y no voy a participar políticamente en nada, que ya cierro mi ciclo, eso fue lo que dije» Andrés Manuel López Obrador

Aunque comentó que se ha propuesto no dejar obras inconclusas, y eso implica trabajar 16 horas diarias para hacer de 6 años, 12 años.

Parado en un solo pie y en tres segundos, dice que su plan es “acabar con la corrupción”. Recuerda que el próximo 21 de marzo se inaugurará el Aeropuerto Felipe Ángeles y tiene pendiente entregar obras como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas.

«Ofrezco disculpas por adelantado a nuestros adversarios y conservadores, pero me faltan dos años y medio si así lo decide el pueblo»

Condena la intervención rusa

Respecto a la guerra de Ucrania y Rusia, López Obrador condenó la intervención, “aclarando que nosotros no podemos quedarnos callados cuando se trata de intervenciones, porque a nosotros nos han invadido primero los europeos y establecieron un sistema colonial de tres siglos”.

Incluso bromeó ante el sobre nombre que le dieron en las redes sociales “Andrés Manuelovich”, al presentar información que transmitieron medios internacionales sobre la postura de México en el conflicto Rusia-Ucrania.

Abundó en el tema y dijo que los efectos de este conflicto bélico en la economía de México son mínimos, «ni siquiera se está moviendo el precio del gas en Europa«.

Sobre el fusilamiento en Michoacán

En otro tema dijo que se continúa con la investigación de lo sucedido en Michoacán, pues se han encontrado casquillos, manchas de sangre y bolsas con restos humanos, pero no cuerpos.

El mandatario federal dijo desear con toda su alma que no hayan sido fusiladas 17 personas en San José de Gracia, Michoacán, luego de ser tomadas como rehenes en un velorio.

«Primero, esperar a que tengamos la información porque el reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán y el Gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos. Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento. Hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados»

«Deseo con toda mi alma que no sea como ellos están dando a conocer. No han encontrado cuerpos, sí dos vehículos, casquillos, en unas bolsas partes de seres humanos, pero no tenemos más, manchas de sangre, pero no tenemos más».

«Hoy seguramente se va a saber más, pero la Fiscalía de Michoacán no nos ha enviado información» Andrés Manuel López Obrador

Se le preguntó si creía que el video relacionado a los hechos estaba manipulado y respondió «quién sabe».

«Pues quién sabe, me llama la atención porque ojalá y no sea cierto y no sea como lo están difundiendo. Me llamó la atención porque El País, Liébano Sáenz, el REFORMA creo que hasta lo trae de 8 columnas y todavía no tenemos información y ya lo dan como un hecho».

REFORMA publicó este lunes que un comando armado asaltó un velorio, tomó de rehenes a un grupo de personas y las fusiló en la vía pública en San José de Gracia, Michoacán, poblado fronterizo con Jalisco. Las estimaciones extraoficiales indicaron 17 muertos. La ejecución, videograbada por testigos, significa la mayor masacre en este año.

