AMLO, desde Isla Mujeres, rechaza destape de Adán Augusto

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza su conferencia mañanera del 29 de abril desde Isla Mujeres, Quintana Roo, donde está acompañado por parte de su gabinete.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que ayer haya destapado a Adán Augusto López para las elecciones de 2024, pues aseguró que lo que le preguntó a legisladores de Morena fue si era un buen secretario de Gobernación.

“Lo otro no me corresponde a mí, ya lo otro va a ser un asunto de pueblo, no es conmigo, es con la gente, lo que puedo decir es que Adán está ayudándome mucho como secretario de Gobernación, pero no se trata sólo de Adán si se están pensando en eso, podría decir que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es íntegra, honesta y podría decir lo mismo de Marcelo Ebrard”, comentó.