AMLO desvincula a Peña Nieto y general Cienfuegos de caso Ayotzinapa

En su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador descartó que el entonces presidente Enrique Peña (2012-2018) o Salvador Cienfuegos, su secretario de Defensa, hubieran ordenado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

El presidente López Obrador dijo que, según su hipótesis de los hechos, se trata de un contubernio entre autoridades locales con la delincuencia, así como “algunos elementos” del ejército.

Lo que sucedió en Iguala, Guerrero, «tuvo que ver con decisiones de autoridades locales y la delincuencia, un contubernio», resaltó.

«Claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado no pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras, no hay duda»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México