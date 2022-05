AMLO en espera de Biden sobre no excluir a nadie en la Cumbre

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aún hay tiempo para que Joe Biden dé una respuesta a su planteamiento sobre no excluir a nadie en la Cumbre de las Américas y dependiendo de ello él decida acudir o no a dicho evento que se realizará en Los Ángeles, California.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pedirá a la Fiscalía General de la República informes para saber si hay denuncias contra Carlos Romero Deschamps por el maltrato a trabajadores de Petróleos Mexicanos y saber en qué estado se encuentran.

“Lo que he estado percibiendo es que hay una inconformidad que quiero saber si es real o ficticia sobre maltrato a trabajadores sobre la falta de uniformes, de equipos de los trabajadores porque lo veo como una campaña y quiero saber si es real para que de inmediato se atienda, para que los funcionarios de Pemex atiendan esta demanda porque si no hay sustento podría ser un mecanismo de presión del sindicato, que está en su derecho de hacer campañas en contra de la empresa, y quiero saber bien, pero vamos a estar pendientes”

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a quienes recibieron un crédito a la palabra que “no dejen de abonar” y recordó que la Financiera del Bienestar es la que se encargará de otorgar estos créditos y también recuperarlos.

“Va a ser la única institución encargada de otorgar los créditos a la palabra y recuperarlos. Tenemos que ajustar la normatividad porque Telecomm no está para eso, tiene mil 700 oficinas en todo el país, es una buena estructura, hay trabajadores desde hace mucho tiempo, no queremos que desaparezca y vamos a darles más funciones. Lo ideal hacia adelante, pero ya no nos alcanza el tiempo sería funcionar Telecomm con el Banco del Bienestar, pero estamos consolidando el Banco del Bienestar para la dispersión de recursos”, comentó.