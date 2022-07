AMLO envía sus condolencias al pueblo japonés por la muerte de Shinzo Abe

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió su pésame al pueblo de Japón y a los familiares de Shinzo Abe, exprimer ministro, quien murió hoy en un hospital tras sufrir un atentado durante un mitin.

“Perdió la vida el exprimer ministro de Japón, Abe, es un hecho muy lamentable, estaba en un acto, en una campaña, hay elecciones creo que para legisladores, para parlamentarios este año, ya pronto, y él estaba participando en un acto y fue agredido y le trataron de salvar la vida y no fue posible. Nuestro pésame al gobierno de Japón y a los familiares del exprimer ministro de Japón”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el gobernador de Texas, Greg Abbot, se extralimitando con la orden que emitió de devolver a México a los migrantes detenidos por ingresar ilegalmente a Estados Unidos, pues aseguró que es una facultad que sólo le corresponde al gobierno de Joe Biden.

“Como hay elecciones en noviembre, entonces buscan el sensacionalismo, el amarillismo, piensan que así van a tener simpatía los de un partido o de otro. Con nosotros no van a contar porque aún y cuando somos respetuosos de la soberanía de los países no vemos bien que haya campañas antimigrantes con propósitos electorales, lo considero inmoral, politiquero”, dijo.

Ante el alza en los casos de covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ningún estado en “situación de gravedad” y tampoco hay saturación hospitalaria, por lo que las medidas sanitarias que se adopten dependerán del comportamiento de la pandemia.

“Aún y cuando no se da a conocer sí tenemos el mapa para ver si en algún estado en especial se requiere actuar de manera urgente, hasta ahora todo está en verde, no tenemos ningún estado en amarillo y mucho menos en situación de gravedad, no tenemos saturación en hospitales, es muy poco”, dijo.