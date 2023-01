AMLO evalúa con operadores programas de Bienestar en Puebla

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acudió a Puebla capital, en donde sostuvo una reunión a puerta cerrada, con “Servidores de la Nación” y personal de los programas de la Secretaría de Bienestar en el estado.

El encuentro se llevó a cabo después de las 17:00 horas, en el Centro Expositor en los Fuertes de Loreto, espacio que reunió a más de 2 mil asistentes de diferentes municipios de la entidad, donde no se tuvo acceso la prensa.

A través de redes sociales, el jefe del Ejecutivo federal destacó el evento que formó parte de una gira en estados como Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala, durante el fin de semana.

López Obrador dio a conocer que para julio habrá 3 mil sucursales del Banco del Bienestar en el país, con lo cual este 2023 se dispersarán más 600 mil millones de pesos a 25 millones de beneficiarios.

El encuentro en Puebla tuvo como fin analizar los programas de Bienestar, Becas Benito Juárez, Servidores de la Nación y programas de salud y Sembrando Vida.

El mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, fue recibido por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien a su vez estuvo acompañado por la secretaria de Bienestar, del gobierno federal, Ariadna Montiel Reyes.

López Obrador llegó a las 17:18 horas al Centro Expositor en la ciudad de Puebla, en donde permaneció por más de hora y media, para salir en una camioneta a las 18:49 horas.

En tanto, el personal de la dependencia federal y funcionarios llegaron desde más temprano, después de las 14:00 horas.

Cabe señalar que esta fue la reunión número 19 de López Obrador en Puebla, desde que visitó por primera vez el estado, ya como presidente, en 2019.

De acuerdo con los asistentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador les agradeció por su labor y destacó que gracias a las políticas de austeridad, los recursos han alcanzado para dar continuidad a los diferentes programas sociales.

“En su mensaje nos felicitó, nos dijo que nosotros somos la fuerza, los que llegamos a los hogares (…) nos vino a dar muchos ánimos y a que siguiéramos fuertes, que fuéramos leales y honestos, nos pidió no mentir, no robar y no traicionar”

Asistentes