AMLO exhorta a participar en eventual consulta de juicio a expresidentes

Tras señalamientos del INE de que no garantiza llevar a cabo la consulta de juicio a expresidentes, Andrés Manuel López Obrador señaló que “ya es deporte nacional echarle la culpa a la austeridad”.

AMLO señaló que en su gobierno se terminaron los gastos extravagantes y sus opositores piensan que no invierte, pero la mayor parte de los recursos se destina a los más necesitados.

Sobre la consulta, propuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) utilice su presupuesto de 20 mil millones de pesos, es el “organismo más costoso del mundo”.

“Entonces, ¿cómo no van ahorrar? Claro, si los consejeros del INE ganan más que el presidente, pues no hay dinero para lo fundamental. Si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza para que tengan la posibilidad de tener casillas, o mesas electorales y recoger la opinión de la gente”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México