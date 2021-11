AMLO hará «homenaje» a diputados por aprobar Presupuesto de Egresos 2022

Por Claudia Guerrero/Agencia Reforma

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibe esta mañana a diputados morenistas para agradecerles la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022.

La reunión, que inició después de las 8:00 horas, se realiza en el Patio Central de Palacio Nacional. Con motivo del encuentro, López Obrador acortó su conferencia mañanera.

El mandatario presumió que el PEF 2022 permitirá beneficiar a 25 millones de familias a través de los programas sociales del Gobierno federal.

Por segundo día consecutivo, López Obrador se dijo satisfecho con el Presupuesto, que prácticamente no tuvo cambios con respeto a su propuesta.

Entre críticas y advertencias de la Oposición, López Obrador sostuvo que también se fortalecerá el mercado interno y habrá mas capacidad de consumo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con exhibir a los congresistas de Estados Unidos que no aprueben la iniciativa de Joe Biden de legalizar a 11 millones de migrantes.

«Si el Presidente Biden presenta la iniciativa para la regularización de los 11 millones de migrantes, nosotros vamos a estar atentos, pendientes, dándole seguimiento, tomando nota de la postura que asuman los legisladores de un partido y de otro»

«Ojalá y haya unidad pero, si legisladores de un partido bloquean esta iniciativa, nosotros lo vamos a señalar en su momento de manera respetuosa»

«Lo vamos a dar aquí que un partido, sus legisladores, no ayudaron en algo que es justo, humanitario. Hay millones de mexicanos que han ayudado mucho al desarrollo, al engrandecimiento de esa Nación, entonces merecen ser tratados con justicia. (…) Va a contar con nuestro apoyo la iniciativa del Presidente Biden y, no es que en el Congreso no la aprobaron los legisladores de un partido; no va quedar así. Cuando menos, lo vamos a decir aquí en la mañanera, ¿no?»

Andrés Manuel López Obrador