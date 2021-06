López Obrador insiste que ‘es necesario’ retornar a las aulas

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy, inició la rueda de prensa de la conferencia matutina del 1 de junio de 2021.

Le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la desaparición del vocero de la etnia yaqui.

AMLO dijo que “no debe de llevarse a cabo este tipo de actos, no vamos a dejar de proteger a las personas y de castigar a los responsables”.

Insistió que “antes se cometían delitos e imperaba la impunidad, nunca se hacía justicia; ahora es diferente”.

“Vamos a informar, porque han presentado denuncias sobre estos hechos y queremos informar de cómo se ha avanzado”, dijo.

López Obrador enfatizó que “en el caso reciente de la candidata de Guanajuato que fue asesinada, ya hubo detenciones”.

Sobre el regreso a clases presenciales, la reportera de Grupo Healy preguntó ¿qué escenario se prevé de Covid-19?

Los maestros ya están vacunados, los papás están en proceso de vacunación, pero los niños no. ¿Qué escenario se está previendo?

El presidente recalcó que “hay un protocolo de salud. En el caso de que haya niños, personas contagiadas, pues se suspende la actividad”.

“Vamos a estar permanentemente atentos, pendientes, pero también necesitamos regresar a clases presenciales, es muy importante, es necesario, no podemos seguir así”

Recordó que la educación a distancia fue una medida alternativa, pero “no podemos tener todo el tiempo a los niños frente al televisor”.

“La escuela es el segundo hogar. Y no solo es conocimiento, es comunicación, es el que haya socialización”, puntualizó.

En China se encontró el primero caso de gripe aviar H10N3 en humanos. ¿No han advertido esto ustedes?, cuestionaron.

Hugo López-Gatell contestó que las enfermedades epidémicas de origen infeccioso son muchas, no solamente Covid-19.

“Tenemos un mecanismo de vigilancia epidemiológica del síndrome respiratorio agudo grave de la enfermedad tipo influenza”, enfatizó.

Dijo que en México no han detectado que haya traspaso directo de animales a humanos las variantes de influenza.

“Eventualmente puede haber una nueva pandemia de influenza en los siguientes años, no es posible predecir exactamente cuándo”, advirtió.

Pero “sí se sabe que en general con periodos que van de 10 a 15 años se presentan fenómenos pandémicos por los virus influenza”.

Demian Duarte, de Sonora Power en YouTube, preguntó sobre la seguridad en las elecciones del próximo domingo.

López Obrador dijo que “en la época de antidemocracia en México se infundía miedo para que la gente no saliera a votar”.

“Estamos en un proceso de transición en donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, todavía hay esas prácticas antidemocráticas, el infundir miedo para que el ciudadano no salga a ejercer sus derechos”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México