AMLO: La migración debe ser opcional y legal

Previo a su viaje a Estados Unidos para reunirse con Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en migración lo que busca es que ésta no sea forzada, sino “opcional y legal”, para lo cual se requieren transformaciones y pensar en el bienestar de la gente y lo que conviene a ambas naciones.

“Que se llegue a un acuerdo, ordenar el flujo migratorio, legalizarlo tanto para los que ya están allá, que trabajan honradamente, contribuyen a esa gran nación, como los que por necesidad tiene que ir a Estados Unidos y hay algo que se tiene que tomar en consideración, no se puede crecer sin fuerza de trabajo, la mano de obra, la fuerza de trabajo es igual de importante que el capital o que la actividad de una empresa, entonces si queremos enfrentar la crisis económica, tenemos que producir, la inflación puede originarse circunstancialmente por la pandemia, por la guerra, pero en lo estructural tiene que ver con la falta de producción, entonces, ¿cómo se produce si no hay fuerza de trabajo?”, señaló.

El presidente @lopezobrador_ anunció que a las 10:30 horas partirá rumbo a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Joe Biden

“¿Por qué no dar ese paso? Sin arrojo no hay porvenir, sin cambios de fondo no se resuelven los problemas, se requieren transformaciones, ese es el planteamiento, vamos a cambiar”, añadió.

Caso contra líder del PRI es por denuncia de fiscalía de Campeche: López Obrador

El caso contra Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, por el que la FGR abrió una carpeta de investigación es por una denuncia de la fiscalía de Campeche, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció el error por el tuit publicado desde la cuenta de Presidencia.

“Fue un error que se cometió aquí porque nosotros no teníamos por qué difundir eso (…), alguien filtró, llegó a aquí y se dio a conocer. No fue Jesús (Ramírez Cuevas), pero fue una compañera que trabaja aquí y una vez que se dieron cuenta que fue un error porque yo pedí un informe, bajaron la publicación”, dijo.

Reiteró que este asunto tiene que ver con Campeche, por lo que “nosotros no promovemos estos juicios. Esto no significa que actuemos como tapadera, pero no estamos nosotros promoviendo ninguna denuncia”, comentó.

Nuestro planteamiento es no perseguir a nadie: López Obrador tras investigación contra Peña

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el planteamiento de su gobierno es no perseguir a nadie luego de que se revelara que la FGR investiga a Enrique Peña Nieto por una serie de transferencias de México a España en las que resultó beneficiario.

AMLO dice "a los cuatro vientos" que al "licenciado Peña Nieto" le agradeció porque no se metió, "como lo hizo Fox y Calderón", en la elección presidencial

“Este asunto que se dio a conocer hace unos días (investigación contra Peña Nieto) es porque había ese antecedente y cuando me preguntan yo no puedo mentir ni puedo ocultar nada por eso se da a conocer de que como persona expuesta, que lo somos todos los servidores públicos, las operaciones que llevamos a cabo las revisan y terminan en Hacienda, son notificadas por los bancos a inteligencia financiera”, indicó.

Agregó que por ello el juicio a los expresidentes sólo se realizaría “si el pueblo lo demandaba en una consulta, incluso yo dije que iba a votar en contra de esa consulta, no es mi fuerte la venganza y siento que lo mejor es prevenir, la justicia no sólo es castigar, la justicia también es prevenir, que no se cometan.

López Obrador rendirá homenaje en EU a Roosevelt y Luther King; 4 funcionarios de gabinete lo acompañarán

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que parte de su agenda en Estados Unidos incluye dos homenajes, uno de ellos a Franklin D. Roosevelt, al que considera el mejor mandatario de ese país, y a Martin Luther King, además de que dio a conocer que la comitiva que lo acompañará está conformada por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, y los secretarios de Economía, Agricultura y de Relaciones Exteriores, así como por el titular del Instituto Nacional de Migración.

Agregó que tendrá una reunión con la vicepresidenta Kamala Harris antes del encuentro con Joe Biden, mientras que su esposa tiene su propia agenda de trabajo con Jill Biden y confirmó una reunión con empresarios mexicanos, entre ellos Carlos Slim, y funcionarios de Estados Unidos.

Propósito de reunión con Biden es reafirmar compromiso de trabajar juntos: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el propósito de su reunión con su homólogo Joe Biden este 12 de julio en Washington es para reafirmar “nuestro compromiso de trabajar juntos en beneficio de nuestros pueblos”.

Agregó que además del tema migratorio hablarán del tema inflacionario en donde, dijo, “podemos cerrar filas, trabajar de común acuerdo para controlar la inflación en Estados Unidos y en México, también con medidas bilaterales”.

«Espero que el resultado sea bueno para nuestros pueblos, es muy importante mantener una buena relación con con nuestro vecinos, mantener una política de buena vecindad. Nos unen historia, una frontera de 3 mil 180 kilómetros, nos une el tratado comercial y tenemos una relación económica muy importante, somos segundos socios de Estados Unidos en el mundo”, expresó.

INAH espera se levante suspensión en tramo 5 del Tren Maya para seguir excavación arqueológica

El INAH está a la espera de que se levante la suspensión en el tramo 5 del Tren Maya para continuar con los trabajos de excavación arqueológica, anunció su director Diego Prieto, quien destacó que hasta el 10 de julio llevan más de 24 mil elementos constructivos descubiertos.

Diego Prieto, director del INAH, destaca un "intenso trabajo" en el salvamento arqueológico

de la ruta del Tren Maya, "desde la perspectiva de la cultura y la recuperación de la memoria y riqueza cultural de la región maya"

Detalló que respecto a objetos arqueológicos completos pasaron a mil 345 en julio, mientras que a lo que respecta a osamentas, pasaron de 373 a 384 y en lo que se refiere a tepalcates han hallado 489 mil. “Están en toda la ruta del Tren Maya, no sólo en el tramo 5, la mayoría han sido descubiertos principalmente en el tramo 1 al 4”, dijo.

