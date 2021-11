AMLO muestra su apoyo permanente y total a Zacatecas

El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la capital de Zacatecas para dejarle al pueblo y al gobernador, David Monreal, su apoyo permanente y total.

“Vamos a estar muy pendientes, vamos a estar viniendo a Zacatecas, recorriendo, apoyando al pueblo y también expresarle a David Monreal que no está solo, que tiene todo nuestro apoyo, el respaldo del gobierno federal y que vamos a salir adelante. Vamos a enfrentar todos los obstáculos, todas las adversidades porque Zacatecas y su pueblo merecen un mejor destino.» AMLO

El mandatario resaltó su relación con Zacatecas. “He visitado la entidad desde hace más de 20 años, desde que se inició el proceso democrático local. Hay que tener presente que dominaba un solo partido hasta que se levantó un movimiento popular, democrático y se ganó la gubernatura. Desde entonces hemos apoyado al pueblo y buscado que las cosas cambien y mejoren en el estado. Por eso teníamos que estar aquí en estos momentos, en esta circunstancia que se padece de inseguridad y violencia.»

El Ejecutivo aseguró que seguirá apoyando con todos los programas de Bienestar. «Vamos a seguir atendiendo a los jóvenes, eso es muy importante porque no se debe enfrentar la violencia con violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. Hay que enfrentar la violencia haciendo el bien, atendiendo las causas y es muy importante seguir apoyando a los jóvenes, esto no se hacía antes.» El Presidente se comprometió a apoyar a la entidad para que se restructure la deuda que heredó de alrededor de 10 mil millones de pesos, 7 mil 500 millones de deuda de largo plazo y el resto de corto plazo.

Antes, el gobernador David Monreal agradeció el amplio respaldo de López Obrador y moviendo la cabeza fustigó a los autores de los actos violentos que de enero a la fecha han propiciado mil 277 muertes. «Se les pasó la mano a los delincuentes», subrayó.

Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, expuso que Zacatecas, mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, recibirá el siguiente año alrededor de 193 millones de pesos, lo que representa un incremento de 3.8 por ciento en comparación con 2021. Ponderó la importancia de que los elementos policiacos estén instruidos en los procedimientos y mecanismos que prevé el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

En ese tenor, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana apoyará para que el total de la policía de Zacatecas obtenga el certificado único policial, porque es primordial para que las policías tengan los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias. López Obrador reiteró su respaldo a los jóvenes y consideró que se les etiquetó de manera despectiva. “Se les llamó ninis, ahora les estamos dando atención especial. Aquí en Zacatecas me da mucho gusto escuchar que serán 14 mil jóvenes los que van a trabajar como aprendices y reciben el equivalente a un salario mínimo. Ahora son poco más de 9 mil y se sumarán casi 5 mil. Esto es fundamental porque hay que quitarles el semillero, hay que quitarles el ejército de reserva a los delincuentes. Esa es la mejor forma de enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia, desde luego lleva tiempo.»

Federales en Zacatecas

En un despliegue de fuerza sin precedente en lo que va del sexenio, el gobierno federal desplegará a partir de hoy mil 954 soldados y mil 894 agentes de la Guardia Nacional, con el apoyo de tres helicópteros artillados, para enfrentar la ola de violencia en Zacatecas provocada por el enfrentamiento entre bandas del crimen organizado.

La estrategia de seguridad anunciada ayer incluye el blindaje de las fronteras con 960 elementos de las zonas militares de Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes. Además, tendrá la capacidad de sumar a 8 mil 241 elementos más que están desplegados en estas y otras entidades de la región.

El Centro Nacional de inteligencia desplegará a un grupo de agentes para guiar las operaciones de los elementos. “Dividimos el estado en tres áreas, en lo que es la parte norte, centro y sur. En el centro estamos considerando la mayor cantidad de efectivos, mil 940 hombres en la porción central, 804 en la parte norte y mil 104 en el sur”, precisó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

Según cifras oficiales, los homicidios en Zacatecas han aumentado en tres años en 128 por ciento, al pasar de 560 casos en 2019 a 920 en 2020 y mil 277 en 2021. Los análisis de inteligencia revelan que estos niveles de violencia se deben a que Zacatecas conecta con nueve estados del país, lo que lo convierte en un centro ideal de operaciones para las bandas del crimen que quieren mover droga o mercancías ilícitas.

Se tienen identificadas las cuatro rutas más importantes para estos fines: Zacatecas-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo; Zacatecas-Salinas Hidalgo-San Luis Potosí; Zacatecas-Guadalajara y Zacatecas-Fresnillo-Durango. El plan de apoyo en materia de seguridad será evaluado dentro de 30 días para saber si funciona.

