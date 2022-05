AMLO no se inmiscuirá en conflictos de Gertz Manero, “solo si hubiese una cuestión grave”

Consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no han sido graves las acciones que se le acusan al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, como la de investigar al periodista y columnista Mario Maldonado de El Universal, ya que éste supuestamente filtró una grabación en el subprocurador y el fiscal, dijo que no iba a inmiscuirse a menos que “solo si hubiese una cuestión grave”.

En la conferencia matutina de hoy, López Obrador aseguró que la política no es maniquea, “no es de buenos y malos”; apuntó que su obligación es garantizar que la paz, tranquilidad, gobernabilidad que, afirmó, existe México.

“Ahora la Fiscalía está buscando procesar a un columnista y a un activista por el caso de las filtraciones de los audios cuando estos se difundieron y sobre esto se hicieron este tipo de análisis prácticamente en todos los medios. ¿No ha reconsiderado justo que por este actuar pueda rendir cuentas el fiscal?”, se le preguntó a López Obrador.

“No estoy pensando en intervenir, en inmiscuirme en este asunto que tiene que ver con una institución independiente, solo que hubiese una cuestión grave, eso es lo que estable la ley”, contestó.

“¿No ha sido grave lo que ha hecho?”, se le cuestionó.

“No lo considero, no lo considero, y hay que ver a todos, porque la política no es maniquea, no es de buenos y malos, no es así. Entonces siempre hay diferencias, intereses y mi obligación es garantizar la paz, la tranquilidad, la gobernabilidad que existe en México”, respondió.

Foto: Especial

