AMLO: nos faltó más atrevimiento para comprar tres o cinco refinerías en EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este domingo que a su gobierno le faltó “un poco más de atrevimiento” para comprar tres o cinco refinerías en Estados Unidos y no solo ‘Deer Park’ en Texas.

“Tuvimos suerte, pero como que nos faltó un poco más de atrevimiento, porque era no para comprar una, sino para comprar unas tres o unas cinco, y les voy a decir por qué, porque compramos una en Texas en 600 millones de dólares y en seis meses, como aumentó el precio de la gasolina en el mundo, en seis meses ya se pagó”, dijo desde Rosario, donde sostuvo una reuniones con autoridades de la sierra de Sonora y Chihuahua.

Así se refirió a la refinería ‘Deer Park’, de la que ya era socio Petróleos Mexicanos (Pemex) con Shell y a la que compró su porcentaje accionario por casi 600 millones de dólares.

“Entonces, ya tenemos esa otra refinería, que también tiene capacidad para 340 mil barriles y ya el año que viene ya no vamos a comprar gasolinas ni diésel en el extranjero, vamos a ser autosuficientes y esto garantiza que no aumente el precio de las gasolinas desde que llegamos”, dijo.

Reiteró que la gasolina en México es más barata que en Estados Unidos y que en Europa, debido a la política de su gobierno de consumir lo que se produce.

El mandatario señaló que cuando llegó al gobierno se encontró con seis refinerías “en muy mal estado”, por lo que decidió desde 2019 realizar una inversión para rehabilitarlas. Explicó que producían el 30 por ciento de su capacidad al inicio de su mandato y actualmente producen el 65 por ciento.

“Antes la política era vender el petróleo crudo y comprar las gasolinas, por eso se abandonó toda la industria petrolera. Nosotros decidimos ya no vender petróleo crudo, sino transformar toda la materia prima en nuestro país”, enfatizó.

López Obrador también se refirió a la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, con capacidad para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo.

“Pero también tuvimos suerte, porque con la pandemia, la desgraciada pandemia que tanto daño hizo, también los petroleros del mundo, las grandes empresas pensaron que ya no se iba a necesitar el petróleo, las gasolinas, que ya los carros iban a ser eléctricos. Y sí, todos deseamos que ya no se use el petróleo, que se cuide el medio ambiente, que no haya cambio climático, pero son procesos que llevan tiempo, porque hay que tener nuevas tecnologías”, detalló.

“Los técnicos, los científicos, los expertos, se adelantaron y dijeron: ‘Ya viene esta nueva etapa, ya no vamos a necesitar las gasolinas’ y empezaron a vender las refinerías. Había hace dos años, como 10 en venta en el golfo de México, en Estados Unidos, y dijimos: Vamos a comprar una”, comentó, por lo que se decidió la adquisición de la totalidad de la refinería ‘Deer Park’.

Con información de Aristegui Noticias

Foto: EsImagen

