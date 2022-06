AMLO pide no «hacer justicia por propia mano»

En su conferencia matutina, el presidente de la República Mexicana, Manuel López Obrador recordó lo ocurrido con Daniel Picazo y pidió «no hacer justicia por propia mano».

En referencia al linchamiento ocurrido en Huauchinango, donde pobladores de Papatlazolco confundieron al abogado Daniel Picazo por un secuestrador de niños, el presidente mexicano añadió que las autoridades no son como las anteriores; que no protegen delincuentes y que se castiga al que comete un delito y no debe hacerse justicia por propia mano.

«Decirle a toda la gente, a todo el pueblo, las comunidades, que se tenga confianza en las autoridades (…) nosotros no protegemos a delincuentes, se castiga al que comete un delito y no debe hacerse justicia por propia mano, eso está prohibido» Andrés Manuel López Obrador

Asimismo, describió el hecho como un acto «injusto, inhumano y no corresponde a lo que debe ser de una sociedad responsable»

Desabasto de alimentos

El presidente aseguró que se tienen alimentos en el país y anunció que visitará las plantas de fertilizantes del gobierno para acelerar la producción para incrementar la producción de alimentos.

“Estamos atendiendo el tema del abasto de alimentos, no hay problema, tenemos alimentos en el país, y tenemos mercancías suficientes” Andrés Manuel López Obrador

Señaló que los productores, distribuidores y comerciantes han cumplido el acuerdo con el gobierno federal de mantener los precios de la canasta básica.

“Hay un control de precios en alimentos. En el caso de los energéticos no hay ningún problema en cuanto al abasto y en cuanto al precio. Les diría que se van a mantener los precios de las gasolinas, del gas, del diesel y la luz, ya tomamos esa decisión”. Andrés Manuel López Obrador

En la misma línea, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, negó que exista desabasto de agua potable, papel de baño y cualquier otro producto de la canasta básica

Foto: Gobierno Federal

