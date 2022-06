AMLO pide pruebas de supuestos nexos con narcotráfico a legisladores de EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores estadunidenses Ted Cruz y Marco Rubio a presentar pruebas de los señalamientos en su contra de presuntos nexos con el narcotráfico al permitir que éste dominara en un amplio territorio de México.

“Yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano que obtiene sus votos por los hispanos, yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo, porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas” Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

🔴 #EnVivo | Luego de que los senadores estadounidenses Ted Cruz y Marco Rubio lo acusaran de tener nexos con el narco, AMLO los invita a presentar pruebas: "Yo siento tengo pruebas de que recibieron dinero de la Asociación del Rifle" #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/FyTcMdI6uZ — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) June 8, 2022

Agregó que es bueno que ahora hay información y los paisanos pueden tomar nota “para que ya no se esté apoyando a gente de malas entrañas, que no tienen ideales, que no tienen principios, que actúan de mala fe”.

«(…), Marco Rubio le añadió que no sólo protejo dictaduras, sino que permití al narcotráfico que dominara en un amplio territorio de México. Yo le digo al señor Marco Rubio que presente pruebas»

De acuerdo con Rubio, de origen cubano, presuntamente López Obrador entregó diversas secciones del país a cárteles de la droga.

“¡Cuál es mi vinculación con el narco en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no sólo a sus más cercanos sino a muchos que votaron por él, hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, es de sabios cambiar de opinión y la verdad nos hará libres”

Además, señaló al titular del Ejecutivo federal de ser “un apologista de la tiranía en Cuba, de un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela”.

López Obrador además cuestionó al también senador republicano, Ted Cruz —quien lo ha criticado en diversas ocasiones por la violencia en México— por su oposición a invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas por violaciones a Derechos Humanos, pero en la práctica apoyó el que Estados Unidos entregara 40 mil millones de dólares a Ucrania, de los cuales la mitad fueron destinados para asistencia militar

Oposición

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la oposición debe hacer una revisión tras las elecciones del 5 de junio donde los resultados no le fueron tan favorables con tan solo dos gubernaturas ganadas de las seis en juego.

“Ellos tienen que tener una nueva política porque no les ha funcionado hasta ahora, la política en contra de nosotros, por más dinero que manejen (…), sí tiene que hacer una revisión y nosotros siempre vamos a respetar el derecho a disentir y nosotros lo que queremos es que haya democracia y no pensamiento único, pero que no nos echen la culpa a nosotros si ellos no hacen su trabajo”, dijo.

César Duarte

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que solicitará información y revisará si el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, cometió otros delitos y si es así se actuará para que su extradición no derive en que será liberado en México y que “nosotros actuemos como alcahuetes”.

🔴 #EnVivo | "Ya está en México y corresponde a las autoridades juzgarlo, hay que estar pendientes del proceso", dice AMLO sobre la extradición del exgobernador César Duarte #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/CLvc3NpdJn — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) June 8, 2022

“Me dijeron que no había ningún problema, que se tienen que desahogar todas las acusaciones, si ese fuese el caso se procedería a pedir ante la instancia correspondiente que se actuara”, dijo y agregó que hay que confiar en las autoridades y estar pendiente del proceso.

