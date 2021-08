AMLO presume nuevo libro y se lo recomienda a sus adversarios

Andrés Manuel López Obrador presumió la aparición de su libro A la mitad del camino y se lo recomendó a sus adversarios para que conozcan lo que su gobierno está llevando a cabo.

“Aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo en el gobierno en dos años nueve meses, lo recomiendo; en especial, lo recomiendo a nuestros adversarios para que conozcan las razones de lo que estamos llevando a cabo” Andrés Manuel López Obrador

“La política es, entre otra cosas, pensamiento y acción”, consideró López Obrador al señalar a su libro como la compilación de esas partes de la política.

Puntualizó que sus eventuales lectores “no se van a aburrir, no van a bostezar; les va a gustar, aunque no estemos de acuerdo”; algo importante es no tener un pensamiento único, “eso no corresponde a la democracia”.

Atención por Nora

Antes, Laura Velázquez, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que el huracán Nora afectó a seis estados en las costas mexicanas del Océano Pacífico.

Este lunes a las 4:00 horas, Nora se debilitó a baja presión remanente a 75 kilómetros al nor-noreste de Altata, Sinaloa, y a 105 kilómetros de Los Mochis, también en Sinaloa.

Sedena, Semar y Guardia Nacional activaron el Plan DN-III-E, Plan Marina y Plan de Asistencia, respectivamente, en sus fases de prevención, auxilio y recuperación.

Conagua y CFE, en coordinación con Protección Civil municipales, realizan la vigilancia de arroyos, ríos y presas para garantizar las condiciones seguras de flujo y operación de presas.

La CFE trabaja en el restablecimiento de la energía eléctrica de 355 mil 092 usuarios en los estados de Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit, registrando un 86% de avance.

Fueron 44 municipios de seis estados los que sufrieron las mayores afectaciones; en Jalisco, tras el desborde del río Cuale, se colapsó parte de un hotel y un menor de edad murió.

Rescataron a 163 personas, 225 evacuadas y se habilitaron 150 refugios temporales, de los cuales se activaron 16 con la ocupación de 562 personas.

Quién es Quién de los combustibles

Al inicio de la Mañanera, como cada lunes, el Quién es Quién en los Precios de los combustibles lo desglosó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield.

En la última semana el precio más bajo de la gasolina regular se encontró en La Unión, Guerrero, en 18.89 pesos x litro y el más caro 21.99 en Monterrey, Nuevo León.

El precio de la gasolina Premium más bajo se registró en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 21.52 pesos x litro y 23.29 el más caro en Naucalpan, Estado de México.

El diésel más barato lo vendieron en 20.59 pesos x litro en Mazatlán, Sinaloa, y el más caro en San José, Estado de México, 22.50 pesos x litro.

En la semana del 28 de agosto al 3 de septiembre la gasolina regular contará con estímulo fiscal del 43.48%.

Los precios promedio a nivel nacional con datos al 27 de agosto fueron:

20.44 pesos x litro la gasolina regular.

22.40 pesos x litro la gasolina Premium.

21.68 pesos x litro el diésel.

