AMLO prevé que la inflación en México supere a la de EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que la inflación en México se ubique por arriba de la de Estados Unidos, pero, aseguró, “está por verse”, ya que seguirán aplicando medidas antiinflacionarias.

“Es probable que hacia adelante, porque todavía vamos a llevar a cabo acciones, que nos quedemos un poco arriba en la inflación de Estados Unidos, pero está por verse porque nosotros estamos aplicando políticas que nos están funcionando. Por ejemplo esto fue nuestro, no nos lo recomendó el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial, que no íbamos a aumentar las gasolinas y diésel”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los diputados por la aprobación de su inactiva sobre la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional para su consolidación y evitar que se corrompa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desconocía la propuesta ad ella construcción de un muro en el Istmo de Tehuantepec para contener la migración, el cual fue anunciado en mayo pasado por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar; sin embargo se pronunció en contra de la barrera.

“No queremos muro en la frontera, mucho menos en nuestro territorio”, dijo López Obrador y reconoció al presidente de EU, Joe Biden, por no haber apostado por la construcción de un muro con México como sus antecesores.

La matrícula escolar creció “evidentemente” en el nivel medio superior y superior, mientras que a nivel básico hay una disminución, pero las autoridades de la Secretaría de Educación Pública ya realizan un estudio para determinar cuál es el nivel de afectación, informó el presidente Andrés Manuel López

Obrador.

«Hay una disminución de la matrícula en el nivel básico, pero es hipotético. Son dos factores, se atribuye al tiempo que se estuvo sin clases por la pandemia y también porque hay una disminución de la población infantil, según los censos (…), se está llevando acabo una campaña en la SEP para invitar a que no se queden los niños sin ir a la escuela, incluso se están visitando las viviendas, los hogares, se está visitando a las familias”, comentó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no se va a meter a apoyar a algún candidato ni a ningún partido, tras ser cuestionado de a quién de los aspirantes ve con mayores posibilidades de ser el próximo jefe o jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Lo que va a dejarse de manifiesto es que no hay tapados, y dos, no hay dedazo, va a elegir el pueblo y el gobierno no se va a meter a apoyar a ningún candidato ni a ningún partido, es una etapa nueva”, reiteró.