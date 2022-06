AMLO prevé que remesas alcancen los 60 mil mdd

El presidente Andrés Manuel López Obrador previó que este año las remesas lleguen a 60 mil millones de dólares, un nuevo récord luego de que el año pasado éstas ascendieran a 51 mil 594 millones de dólares.

“Esto nos salvó cuando la pandemia para que no se nos desplomara por completo la economía y para que la gente no dejara de tener para lo básico, por eso durante la pandemia, en situaciones muy difíciles, no hubo asaltos de comercio, nada, porque tenían en circunstancias difíciles para lo básico y ayudó mucho el envío de remesas”, destacó.