AMLO prohíbe concesiones para explotar litio

México, 7 de octubre de 2021. Andrés Manuel López Obrador adelantó que ya prohibió entregar concesiones para extraer litio del suelo mexicano, independientemente si se aprueba o no su reforma energética que aborda el tema.

López Obrador enfatizó que el gobierno federal tiene facultades para negar concesiones para explotar este mineral que se utiliza para hacer las baterías que usan los autos eléctricos.

“Adelanto, para que no se hagan ilusiones con el litio, que si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba que el litio esté en manos de la nación , de todas maneras vamos negar cualquier solicitud de concesión para la explotación del litio”

“Lo que queremos es que quede en la Constitución establecido que el litio es de la nación; se está hablando que hay empresas extranjeras que van a hacer compras y ya di la instrucción que no se autorice ninguna compra de concesiones”, puntualizó.

El viernes pasado, el presidente informó sobre la iniciativa que envió al Congreso de la Unión para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Su propuesta tiene el propósito de garantizar la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos: “que no haya aumentos por encima de la inflación”.

En la misma propuesta se establece que la explotación del litio solo podrá hacerlo el Estado mexicano: “todo el mineral que hay en el subsuelo de la patria es de los mexicanos”.

Antes, López Obrador exhortó a profesores, a través de sus sindicatos, y alumnos a que regresen a clases presenciales.

Cuestionó «el por qué» se demoran las instituciones educativas en regresar en su totalidad a las aulas: “hay muchas universidades y escuelas públicas que no están regresando a clases”.

“¿Por qué razón? Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero, está en su casa y no corre ningún riesgo; y ¿nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa atraso. Entonces, si ya se vacunó a maestros y ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgo para alumnos o no hay riesgos graves por qué no se regresa a clases”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México