AMLO propone eliminar Constancia de Situación Fiscal

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó eliminar el requisito de la constancia de situación fiscal ante las quejas de los contribuyentes, pues aseguró que se les deben de dar facilidades.

“ Si solo complica las cosas a los contribuyentes, pues que se quite , hay que darles facilidades a los contribuyentes, a todos, pero el problema de la evasión estaba arriba, incluso legalizado, los de arriba no pagaban, tenían ese privilegio y eso ya se terminó. Hay que dar facilidad a todos para que contribuyan y le vamos a pedir a Raquel (Buenrostro, titular del SAT) que venga a informarnos”

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá esta mañana en Palacio Nacional con el basquetbolista de origen mexicano Juan Toscano, quien ganó el campeonato de la NBA con Warriors.

“Hoy viene el mejor basquetbolista mexicano en toda la historia que nos da mucho orgullo, campeón (…), va a estar con nosotros y nos da mucho gusto porque cuando triunfaron sacó la bandera de México y tengo la información que es de origen michoacano y su número en la camiseta es el número de la casa de la calle donde sus abuelos que llegaron de México compraron esa primera casa y por eso su número es de su camiseta, y tiene a México metido en su corazón, en la sangre, es hijo de una mujer migrante, entonces estamos muy orgullosos de él”, comentó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que irán al fondo en el caso de Israel Vallarta, presunto líder de la banda de Los Zodiaco y quien fue detenido junto con Florence Cassez por secuestro en 2005, ya que, “cuando menos la prueba de que fue golpeado es evidente, es de dominio público”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respeta los cuestionamientos por el nombramiento de Clara Luz Flores como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero llamó a no hacer “juicios a priori”.

“Nosotros somos un equipos, nos ayudamos mútuamente y cuando hay algo irregular se advierte, se sabe, además yo estoy entregado de cuerpo y alma a desempeñar mi función de presidente, además no hay que hacer juicios a priori, no hacer juicios sumarios y siempre van a haber inconformidades, no vivimos en una sociedad perfecta, no se tiene todavía un gobierno completamente honesto, hace falta seguir limpiando y purificando la vida pública, es un proceso y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”