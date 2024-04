AMLO reacciona ante decisión del TEPJF sobre Cabeza de Vaca y Anaya

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre las candidaturas de Francisco García Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya.

Durante conferencia de prensa, el mandatario mexicano fue cuestionado sobre ambos casos, pero optó por no emitir comentarios, los cuales se resolvieron en el Tribunal Electoral bajo ponencias de la ministra Janine Otálora.

A pesar de las insinuaciones del reportero sobre la revocación de la candidatura del exgobernador de Tamaulipas, el presidente López Obrador se mantuvo firme en su posición de no involucrarse en temas electorales antes del proceso del 2 de junio. Refirió que tras las elecciones, habrá suficiente tiempo para abordar dichas cuestiones.

“No, nada, no me meto en eso. No porque no nos corresponde. Ya va a pasar el proceso electoral, después del 2 de junio”, indicó el mandatario federal.

El miércoles 17, la magistrada Janine Otálora presentó dos proyectos ante el Tribunal Electoral, proponiendo anular la candidatura de García Cabeza de Vaca y ratificar la de Ricardo Anaya. Ambos fueron aprobados por la Sala Superior.

La anulación de la candidatura de Cabeza de Vaca se basó en órdenes de aprehensión pendientes y su doble nacionalidad, mientras que se ratificó la de Ricardo Anaya al no encontrarse evidencia de una orden de aprehensión en su contra.

El TEPJF desestimó los argumentos de Morena sobre la supuesta prófuga de la justicia de Anaya, determinando que este no está suspendido para ejercer sus derechos políticos, de tal manera que su candidatura para el Senado de la república se mantuvo firme.

Foto: Redes

