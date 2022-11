AMLO reafirma confianza en Alejandro Encinas tras declaraciones del GIEI por Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se tienen todos los elementos para sostener la investigación en el caso Ayotzinapa y hacer justicia luego de que el GIEI señalará inconsistencias en los mensajes de WhatsApp presentados por la comisión especial al asegurar que no se puede confirmar su autenticidad.

“Existen todas las pruebas y se van a seguir reforzando, por eso hubo una especie de rebelión al interior de la fiscalía, porque no esperaban que se actuar como se hizo, pero tenemos un informe de la comisión y hay todos los elementos para actuar y no se cierra el expediente, se va a seguir investigando”

Además, refrendó su confianza a Alejandro Encinas, presidente de la comisión y quien presentó el informe, al asegurar que es “un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo respetuoso de la visión y postura de la Iglesia sobre la reforma electoral luego de que ésta le solicitará no dañar al INE ni al TEPJF, las cuales “son el soporte del Estado mexicano”.

“Es su visión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo con ese punto de vista. Sólo es cosa de que se diga que la palabra democracia se compone de dos partes, demos es pueblo, krátos es poder, y la democracia es el poder de pueblo y hay quienes quieren, los conservadores, los oligarcas que nada mas quieren que haya krátos sin demos, poder sin pueblo, no es el caso de la Iglesia”

México cumple cuatro meses de reducción de la epidemia de covid-19, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien dijo que estas noticias “son más que positivas” y recordó que actualmente el país se encuentra en un periodo interepidémico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que viajará a Tabasco y Palenque para pasar el Día de Muertos, por lo que este miércoles 2 de noviembre no habrá conferencia, ya que no tendrá actividades.

“Salgo hoy porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy. Un abrazo a todos los mexicanos porque hoy y mañana son días muy especiales para nosotros, para el pueblo de México”