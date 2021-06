AMLO rechaza que la gente se arme, autodefensas no son la solución

Andrés Manuel López Obrador no es partidario que la gente se arme y forme grupos para enfrentar la delincuencia.

Autodefensas “no dan resultados y a veces se infiltran maleantes”, puntualizó que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad.

“Lo mejor es que confíen en la autoridad que ya no es la de antes porque anteriormente no había fronteras, no se sabía dónde terminaba la delincuencia organizada y donde iniciaba la delincuencia de cuello blanco, y para decirlo con más claridad, había contubernio”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México