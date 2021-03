AMLO rechazó acordar con Estados Unidos contención de migrantes a cambio de vacunas

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya un acuerdo con Estados Unidos de contención de migrantes a cambio de vacunas. Subrayó que su gobierno no acepta “visitas de supervisión “ de los funcionarios del vecino país del norte.

“Entonces (dicen los adversarios) ‘les mandaron las vacunas porque ahora van a sellar la frontera’”, dijo.

“Y no fue así, Presidente”, se le preguntó al final de la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Por lo que respondió: “Claro que no. Eso lo hacían antes”, respondió, y continuó: “No aceptamos nosotros visitas de supervisión, si no somos colonia, protectorado. México es un país independiente y soberano, libre”

La visita de hoy a México de Jacobson, comisionada de Estados Unidos para asuntos de la frontera sur, es diplomática para tener buenas relaciones con nuestro vecino que es nuestro principal socio económico, comercial, es la frontera más importante que tenemos, 3180 km de frontera.nacional

En México hay más de 1 millón de estadounidenses viviendo, más que en Canadá, que en Francia o el Reino Unido, entonces estamos muy vinculados, somos pueblos hermanos, a veces, como sucede en todas las familias, hay diferencias que históricamente las hemos tenido pero debemos procurar ponernos de acuerdo.

Al inicio de su exposición sobre el tema, el Presidente dijo que sus adversarios “que siempre andan zopiloteando piensan que hacemos ese tipo de acuerdos a cambio de algo. No establecemos nosotros ese tipo de acuerdos, la dignidad no se puede negociar, los principios no se pueden negociar, los derechos humanos no se pueden negociar”, indicó.

Las autoridades de Estados Unidos, añadió, tienen que atender el ingreso a su país de migrantes que por estos días se ha incrementado.

“Se crearon expectativas acerca de que con el gobierno del presidente Biden habría un mejor trato a los migrantes y ello ha originado el que migrantes centroamericanos y también de nuestro país quieran cruzar la frontera pensando que es más fácil hacerlo.

“Nosotros hemos señalado que es muy buena la política migratoria del presidente Biden pero llevara tiempo.

El se comprometió a regularizar a migrantes, como un compromiso de campaña, pero apenas van a modificar leyes.

“Entonces, estamos informando que es un proceso porque hay también mucho traficantes o coyotes que animan a la gente a ir hacia Estados Unidos.

Y no es así, hay riesgos, tenemos que proteger y eso es lo que estamos llevando a cabo”, dijo.

Fuente: La Jornada

