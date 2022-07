AMLO recibirá a Katya Echazarreta, la primer mexicana en ir al espacio

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá en agosto con Katya Echazarreta, primera mexicana en ir al espacio, quien además le mandó un mensaje al mandatario en el que aseguró que dedicó el vuelo a México y deseó conocerlo pronto.

Por su parte, López Obrador adelantó que la mexicana vendrá a México y reconoció su esfuerzo por salir adelante en Estados Unidos. “Le mandamos nuestra felicitación, nuestro reconocimiento, todos los mexicanos estoy seguro que coinciden en eso”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se afectará a los productores de leche de México tras el acuerdo con Estados Unidos para la adquisición de 20 mil toneladas de producto en polvo, ya que dijo que sólo se está comprando lo que hace falta porque no se es autosuficiente en este ramo.

“Se les va a seguir comprando la leche a un precio justo (a los productores nacionales. Hay precio de garantía, tenemos para comprar toda la leche, pero nos hace falta, no somos autosuficientes y no queremos que nos falte la leche. Se va a comprar lo que falta para que no tengamos desabasto y podamos mantener los precios en las lecherías Liconsa”, dijo.