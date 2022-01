AMLO regresa a conferencia matutina tras sanar de covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrado regresó a su conferencia mañanera de manera presencial, tras aislarse por una semana después de anunciar el lunes pasado que había resultado positivo a una prueba de covid-19.

Aseguró que se encuentra bien y señaló que su contagio demuestra que la variante ómicron es menos grave que sus antecesoras.

“Iniciamos esta conferencia, ya salimos del contagio, nos fue bien, es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad que la anterior, la Delta, en síntomas, y en tiempo de recuperación. Esto es bueno, no nos espantemos, de todas formas hay que cuidarnos y evitar el contagio porque, eso sí, se trata de una variante muy contagiosa”. Andrés Manuel López Obrador

Productos de higiene menstrual

La Profeco habilitó el micrositio www.consumidoras.profeco.gob.mx para verificar el precio de los productos de higiene menstrual, cuyo IVA del 16% se eliminó y se busca constatar que el beneficio llegue al bolsillo de las consumidoras.

Ricardo Sheffield, titular de Profeco, detalló que desde el 1 de enero en promedio la disminución del precio ha sido del 10 por ciento y detalló que el gobierno federal dejará de recibir 3 mil millones de pesos que recaudaba con el impuesto.

Tratamiento contra covid-19

López Obrador reveló cuál fue su tratamiento contra el covid-19, en el que destacó que consistió en cuidarse, aislarse, tomar mucha agua y también tomó paracetamol por dos días, así como miel con limón para la garganta.

“Mis síntomas fueron leves, no tuve calentura, fue muy buena la oxigenación, arriba de 90, no tuve malestar de cuerpo, dos días en ronquera y ardor en la garganta. Básicamente eso, se burlan del Vaporub, pero ayuda, sobretodo porque a todos nos gusta que nos acaricien, que nos den una talladita en el pecho, la espalda, en la planta de los pies, a los niños, a los adultos, a todos, siempre y cuando quien está haciendo la caricia esté libre de covid”.

Más contagios

Reconoció que los contagios de coronavirus están creciendo mucho, sin embargo, destacó que no ocurre lo mismo con las muertes. Por ello, hizo un llamado a la población a vacunarse y a aplicarse la dosis de refuerzo para prevenir hospitalizaciones. “Están creciendo muchos los contagios en el país, no así las hospitalizaciones, y lo más importante, no hay incremento en fallecimientos, eso es muy importante. Lo que ayuda mucho es la vacuna y no dejar de aplicarnos la vacuna de refuerzo, con es vamos a lo seguro”, llamó.

Contrario a lo que ocurrió con la variante Delta, la economía nacional no se verá afectada ante el aumento de casos de covid-19 por ómicron, compartió el Presidente.

Explicó que la pérdida de empleos se debe a las prácticas de empresas que buscan no pagar prestaciones, sin embargo, es una situación transitoria.

Pemex

Petróleos Mexicanos ya cuenta con 20 mil millones de pesos para el cierre de la compra de la refinería Deer Park, cuyo pago se hará en estos días, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya se cuenta con el dinero, 20 mil millones de pesos están disponible para que Pemex los use. Tienen que ver cuánto es lo que van a utilizar de esos recursos, pero ya me informaron de que Hacienda puso a disposición de Pemex para ya cerrar la operación en unos días más”, indicó.

Secretaria de Energía de EU visitará México

La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, visitará México esta semana y tendrá reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó el mandatario.

“Vamos a recibir y a tratar asuntos de interés, no tengo todavía claro el programa”, dijo.

El mandatario no descartó que se discutan temas como la reforma eléctrica y, si es necesario, dijo que le explicará el por qué de la iniciativa; “si hace falta y si ella quiere conocer mi opinión se la voy a dar con mucho gusto”.

