AMLO reinaugura Museo Regional de los Pueblos de Morelos

En su visita a Cuernavaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador constató la restauración del Museo Regional de los Pueblos de Morelos, antes Palacio de Cortés, así como de los murales de Diego Rivera exhibidos en el recinto.

“Vamos a seguir adelante con el plan de reconstrucción por los daños ocasionados por los sismos. Me dio mucho gusto venir ahora a Cuernavaca a la reinauguración de este Museo de los Pueblos de Morelos que les invitó a que lo visiten porque, miren, la fuerza de México está en sus culturas, en el México profundo”.

En las instalaciones, el presidente López Obrador reiteró que México es una potencia cultural basada en una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales de civilizaciones anteriores a la llamada conquista española hace 500 años.

“Fue muy bueno que el museo no lleve el nombre del Palacio de Cortés. No, es el Museo de los Pueblos de Morelos. (…) Qué bueno que recordamos nuestro pasado. No nos dejemos apantallar por nadie, nosotros somos herederos de una cultura milenaria de muchos valores”, afirmó.