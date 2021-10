AMLO reitera llamado a la población para vacunarse contra el Covid-19

Por Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que, a pesar del avance en el Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19, la pandemia sigue generando estragos en México. En este sentido, hizo un llamado a la población a inocularse para mantener los índices de contagios y defunciones a la baja.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, López Obrador destacó que el próximo martes se podría llegar a la meta de vacunar a todos los mexicanos mayores de 18 años, con al menos una dosis. Por ello, reiteró el llamado a la población a participar en las jornadas de vacunación.

Por otro lado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, señaló que, si continúa la reducción de contagios, hospitalizaciones y muertes, México se acercará al “punto mínimo absoluto” de la pandemia. Añadió que actualmente se encuentran activos solo el uno por ciento de los casos.

En otro tema, el presidente López Obrador criticó a la Organización Mundial de la Salud (OMS), por su retraso en la aprobación de las vacunas contra Covid-19, Sputnik V y Cansino. Por ello, anunció, enviará una carta al organismo para solicitar se aceleren los procesos.

“En la OMS, tratándose de una organización de salud, es una ineficiencia. Ya llevamos diciéndolo una semana y no hay respuesta»

«Les pedí al doctor Alcocer y Hugo que me hicieran un formato de carta que hoy me van a entregar. Voy a firmarla para que formalmente se solicite a la OMS que apruebe, o no apruebe, sería muy improbable. Yo espero que enviando la carta se aprueben y se apliquen”

Hugo López Gatell

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud