AMLO repudia compra del voto

En su Mañanera, Andrés Manuel López Obrador anunció evento para conmemorar el inicio de la fundación de Tenochtitlán.

La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, lo acompañará en la ceremonia por los 700 años de la fundación.

Rousseff se congratuló de que México esté gobernado por personas comprometidas con “combatir nuestras milenarias desigualdades”.

Atienden denuncias ciudadanas

AMLO dijo que el pueblo tiene que ayudar a moralizar la vida pública, al ser cuestionado sobre si el gobierno toma en cuenta las denuncias ciudadanas.

El presidente dijo que se investigará y sugirió presentar una denuncia ante la Fiscalía, sobre supuesta corrupción en Sembrando Vida.

Afirmó que no hay relación de complicidad con nadie, que no hay privilegios y no hay impunidad para nadie en el gobierno.

“Ni para mis familiares, ni para mis hijos, para nadie, el que comete un delito tiene que ser castigado sea quien sea” Andrés Manuel López Obrador

Enfatizó que aunque recorre los pueblos y supervisa el programa de Sembrando Vida, no conocía el caso de corrupción.

La denuncia es que empresas fantasma obligan a los campesinos a comprar herramientas a costos altísimos.

#ConferenciaPresidente | Jueves 13 de mayo de 2021. https://t.co/NOYSKVSam4 — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 13, 2021

Se olvidan de la gente cuando ganan

A diferencia del político tradicional que le da la espalada al pueblo, él sigue teniendo comunicación con el pueblo, asegura el presidente.

Criticó a esos políticos tradicionales que compran el voto con despensas y tarjetas, y luego se olvidan de la gente cuando ganan.

«No tenemos nada que ocultar, estamos luchando por la democracia… no impedimos a nadie que observe lo que está sucediendo en el país» Andrés Manuel López Obrador

Sobre la denuncia de Adrián de la Garza por intervenir en las elecciones, AMLO dijo que su gobierno no tiene nada que ocultar.

El candidato de PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León denunció a AMLO ante Organización de Estados Americanos (OEA).