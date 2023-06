AMLO resalta unidad en Morena, insta a oposición a seguir el ejemplo

En su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador celebró el pacto de unidad dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, tras el exitoso Consejo Nacional partidista.

El presidente destacó que, por unanimidad del Consejo Nacional, se hayan establecido las reglas con miras a la sucesión presidencial.

“Es muy importante (la unidad). No puedo hablar de los candidatos. Ayer se acordó que el presidente de la República no puede estar a favor ni en contar de ninguno de los que aspiran a ser coordinadores de la transformación. No puedo hablar de eso”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México