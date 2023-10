AMLO respeta a Israel, pero dice que su gobierno es pacifista

Andrés Manuel López Obrador respondió al comentario de la embajada de Israel luego de que no condenó el asalto armado a territorio judío que Hamás llevó a cabo el sábado pasado.

«Tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres… respeto lo que dijo ella», dijo AMLO ante la inconformidad mostrada ayer lunes por la Embajada de Israel, encabezada por Einat Kranz Neiger.

“Respetamos mucho su comunicado, su postura, pero ojalá y nos comprenda”, enfatizó el presidente López Obrador sobre el reclamo de la embajada de Israel.

«Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más, al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierda la vida ningún ser humano, de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México