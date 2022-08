AMLO revela que estuvo a punto de desertar como candidato en 2012

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que tras las elecciones de 2012 pensó en renunciar a sus aspiraciones presidenciales tras dos intentos y ante las críticas de la oposición de que era un “ambicioso, vulgar, obcecado con ser presidente”, lo que, reconoció, “sí me llegaba profundo el mensaje, me ofendía porque nunca me han interesado los cargos, lucho por ideales, lucho por principios”.

“Estuve a punto de tomar la decisión, pero pensé que podía ayudar a que se llevara a cabo la transformación, sin sentirme insustituible, las circunstancias me habían colocado en un lugar en el que yo actuaba como dirigente de un movimiento y que a lo mejor no iba a ser fácil el relevo, darle continuidad al movimiento, además también pensé, porque uno no es sólo razón, que mis adversarios se iban a poner felices, iban a brindar, iban a celebrar y que yo no debía darle el gusto a la oligarquía rapaz que estaba destruyendo a México y que valía la pena seguir adelante y así tomé la decisión de continuar y ya ven pues el pueblo quiso, la tercera fue la vencida y ahora sí ya en definitiva terminando el mandato me retiro, me jubilo y no vuelvo a participar en política, en nada, pero ya siento que voy a cumplir un ciclo”, expresó.