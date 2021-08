AMLO se deslinda de persecución política contra Ricardo Anaya

Andrés Manuel López Obrador mostró en su conferencia matutina una publicación que Ricardo Anaya hizo en redes sociales el sábado pasado sobre presunta persecución política en su contra.

Anaya resaltó que el presidente lo quiere fregar a la mala: “le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”.

“Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor” Ricardo Anaya

Excandidato presidencial

“La venganza no es mi fuerte”, respondió AMLO a Anaya, quien dijo que se va de México para evitar que le quiten sus derechos políticos y con ello la posibilidad de contender en 2024.

“No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza”, expuso el presidente.

AMLO advirtió que “si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad”.

“Anaya me quiere echar la culpa de las denuncias penales que sus propios compañeros de partido interpusieron en su contra por presuntas conductas delictivas”, aclaró López Obrador.

Dimes y diretes

A la misma hora en que se realiza la Mañanera, Ricardo Anaya lanzó otro tuit denunciando que recibió un citatorio de la Fiscalía para una audiencia:

“López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el Reclusorio Norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope”.

El presidente se volvió a deslindar de los dichos de Ricardo Anaya y lo felicitó porque, al parecer, va a enfrentar el citatorio que recibió por parte de la Fiscalía.

AMLO le recomendó presentarse ante las autoridades y defenderse de las acusaciones en su contra; reiteró que en su gobierno no se persigue a nadie, por lo que pidió a Anaya que no lo culpe.

“Que dé la cara, parece que ya está cambiando de opinión y se va a quedar, no se va a salir del país; puede ir a declarar y ¿yo que tengo que ver con el citatorio? El citatorio es de la Fiscalía o del juez que es el Poder Judicial… que se presente, el que nada debe nada teme, pero que no me eche la culpa a mi” Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

El presidente puntualizó diciendo que “es una maniobra politiquera el querer salir así adelante, mejor que vaya y que declare y demuestre que no recibió dinero y adelante”.

Dice AMLO que él no tuvo nada que ver con el proceso que la fiscalía desató en mi contra. Comprobamos, una vez más, que además de ser un mentiroso, es un cobarde. Arroja la piedra y esconde la mano. August 23, 2021

